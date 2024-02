POL-PPRP: Einbruch in Garten - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am vergangenen Montag (29.01.2024), zwischen 07:30 und 13:00 Uhr, entwendeten Unbekannte ein im Innenhof eines Wohnanwesens in der Röntgenstraße angeschlossenes, blau-violettes Jugendrad der Marke Rockrider. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 400 Euro. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, ...

mehr