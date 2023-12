Polizei Braunschweig

POL-BS: Angestellte mit Tüte geschlagen

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Celler Straße, 12.12.23, 16:50 Uhr

Ertappter Ladendieb begeht Körperverletzung

Bereits am Dienstag kam es in einem Einkaufszentrum in der Celler Straße zu einer Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Mann wurde von einer Mitarbeiterin angesprochen, als sie einen leeren Schuhkarton im Regal entdeckte. Sie forderte den mutmaßlichen Dieb auf die Schuhe zurückzugeben und den Laden zu verlassen. Der Mann reagierte erbost auf die Ansprache der 35-Jährigen und schlug ihr anschließend mit einer mitgebrachten Papiertüte ins Gesicht. Die Frau wurde dadurch leicht verletzt und zeigte den Sachverhalt am Folgetag bei der Polizei an.

Der Mann flüchtete unerkannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell