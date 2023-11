Hauptzollamt Osnabrück

HZA-OS: Mit Koks in der Unterhose auf Reisen; Osnabrücker Zoll schnappt Drogenschmuggler

Osnabrück (ots)

8.050 Gramm Marihuana und 76 Gramm Kokain im Wert von rund 85.000 Euro entdeckten Osnabrücker Zöllner am Mittag des 16. November 2023 bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn 30.

Die Ermittler überwachten den fließenden Verkehr aus den Niederlanden, als ein in Polen zugelassenes Fahrzeug ihr Interesse weckte. Sie leiteten den Pkw für eine Kontrolle auf einen Parkplatz ins Gewerbegebiet Gildehaus.

In der Befragung gab der Reisende an, dass er in Utrecht war und dort für zwei Tage als Barkeeper arbeitete und nun auf dem Weg nach Breslau/Polen sei. Die Frage nach mitgeführten Waffen, Betäubungsmitteln oder Bargeld verneinte er.

Da der Reisende äußerst nervös wirkte, forderten die Zöllner ihn auf das Fahrzeug zu verlassen und den Kofferraum zu öffnen. Dabei fiel den Beamten eine größere Wölbung seiner getragenen Sporthose im Genitalbereich auf. Beim Abtasten des Reisenden stellte ein Ermittler einen körperfremden Gegenstand im Intimbereich fest. Hierbei handelte es sich um eine Kunststofftüte, in der sich 76 Gramm Kokain befanden. Nach dem Öffnen des Kofferraums kam ein silberfarbener, in Kunststofffolie gewickelter Hartschalenkoffer zum Vorschein. In diesem Koffer entdeckten die Zöllner 8.050 Gramm Marihuana in mehreren schwarzen Kunststofftüten.

Das Rauschgift wurde beschlagnahmt.

Der Reisende wurde daraufhin vorläufig festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erging Haftbefehl. Der Beschuldigte wurde in die Justizvollzugsanstalt überführt.

Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Essen - Dienstsitz Nordhorn - übernommen.

