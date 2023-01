Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch am frühen Abend - Zeugenaufruf

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Wittumstraße in Eschelbach verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft am Dienstagabend zwischen 16.30 Uhr und 18.15 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Wohnung und entwendeten nach jetzigem Kenntnisstand Bargeld in Höhe von über 2.600,- Euro.

Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die Unbekannten über die eingeschlagene Scheibe der Terrassentür in die Räumlichkeiten.

Die Ermittlungen werden von der Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Die Spuren werden derzeit kriminaltechnisch ausgewertet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 0621 174 - 4444 zu melden.

