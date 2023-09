Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1108) Geldautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Gnotzheim (ots)

In der Nacht von Montag (25.09.2023) auf Dienstag (26.09.2023) brachen Unbekannte einen Geldautomaten in Gnotzheim (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) auf. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

In den Nachtstunden drangen unbekannte Personen gewaltsam in den Innenraum eines Gebäudes am Marktplatz ein. Im weiteren Verlauf brachen die Unbekannten mit brachialer Gewalt einen Geldausgabeautomaten auf. Hierdurch verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von mindestens 20.000 Euro. Aus dem Automaten entwendeten die Unbekannten mehrere Zehntausend Euro Bargeld.

Die Kriminalpolizei Ansbach führte eine Spurensicherung am Tatort durch. Das zuständige Fachkommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. Die Beamten bitten Zeugen, welche verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Christian Seiler

Polizeipräsidium Mittelfranken