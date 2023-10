LPI-G: Bei Graffiti gestört

Greiz (ots) - Endschütz: Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten am Samstagnachmittag (07.10.2023) nach Endschütz aus, nachdem kurz nach 16:00 Uhr ein Brand im dortigen Rittergut gemeldet wurde. Unverzüglich nach Eintreffen der Rettungskräfte begann die Feuerwehr mit den Löscharbeiten. Das Feuer brach hierbei in einer Scheune aus, in welcher sich das örtliche Heimatmuseum befand. Zudem wurden Nebenräume und ...

