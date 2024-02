POL-PPRP: Rollerdiebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (01.02.2024) erhielt eine Seniorin in der Friedensstraße einen Anruf, bei dem sich eine unbekannte Frau als ihre Tochter ausgab und behauptete, so eben einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Als die aufmerksame Seniorin sie nach ihrem Namen fragte und die Anruferin einen falschen Namen nannte, erkannte sie die Masche. Als sie versuchte, parallel die Polizei zu verständigen, beendete die Anruferin das Gespräch. Die Polizei ...

mehr