Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zigarettenautomat aufgebrochen

Stedtlingen (ots)

Unbekannte Täter brachen am Dienstag in der Zeit von 14:30 Uhr bis 17:05 Uhr einen Zigarettenautomaten, der "Am Kirschberg" in Stedtlingen aufgestellt ist, auf. Sie entwendeten anschließend sämtliche Zigaretten und das Bargeld und verschwanden unerkannt. Wie hoch der Schaden ist, muss noch ermittelt werden. Der Tatzeitraum lässt sich so genau eingrenzen, weil eine Spaziergängerin 14:30 Uhr an dem noch intakten Automaten vorbeilief und nach ihrer Runde den Aufbruch bemerkte. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0317851/2023 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

