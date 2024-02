Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen-West/Hemshof) - Wilde Fahrt nach Autodiebstahl

Ludwigshafen-West/Hemshof (ots)

Am Samstag, den 03.04.2024 gegen 18:45 Uhr entwendete ein 21-jähriger Mann in der Valentin-Bauer-Straße einen schwarzen Toyota eines Lieferdienstes. Anhand von Zeugen ist bislang bekannt, dass der Fahrer mit dem Fahrzeug durch die Erzbergerstraße, die Bgm.-Grünzweig-Straße, die Welserstraße, entgegen der Fahrtrichtung der Blücherstraße und durch die Kanalstraße bis in die Prinzregentenstraße fuhr. Auf dieser Strecke überfuhr der 21-Jährige mindestens zwei Verkehrszeichen und beschädigte mehrere geparkte Fahrzeuge. In der Prinzregentenstraße wurde das Auto durch den jungen Mann gegen einen Beton-Kübel gesteuert, durch welchen das Fahrzeug zum Stehen kam. Der Fahrer versuchte beim Eintreffen der Polizei fußläufig zu entkommen, konnte jedoch kurz darauf festgenommen werden. Hierbei war bei dem Mann deutlicher Alkoholgeruch wahrzunehmen. Die bei ihm aufgefundenen Utensilien für Betäubungsmittel deuteten zudem auf dessen Konsum hin. Dies wird die im Anschluss durchgeführte Blutprobe ergeben. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Neben Diebstahls eines Pkw hat sich der Fahrer zudem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Verkehrsunfallflucht sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu verantworten.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu weiteren Beschädigungen an geparkten Fahrzeugen, Verkehrseinrichtungen oder ähnliches machen können, werden gebeten sich an die Polizei in Oppau (Tel.: 0621/963-2222) zu wenden.

