Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Riegel: Zeugen und Geschädigter nach Schlägerei gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 22.11.2023, gegen 21 Uhr kam in der Üsenbergstraße in Riegel, in Höhe der Bushaltestelle beim Mithras Tempel, laut Angaben von Zeugen zu einer wechselseitigen Schlägerei zwischen mehreren Personen.

Im Anschluss seien zwei Personen in ein silbernes und eine Person in einen dunkles Fahrzeug eingestiegen und weggefahren.

Einer der Beteiligten trug ein schwarzes T-Shirt, dunkles lockiges Haar und wird auf 20-25 Jahren geschätzt. Er fuhr den silbernen PKW, bei dem es sich um einen Opel handeln soll.

Mehrere Personen, darunter auch ein Tatverdächtiger, konnten im Anschluss durch eine Streifenwagenbesatzung einer Kontrolle unterzogen werder.

Der Polizeiposten Endingen (Tel.: 07642-92870) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Insbesondere wird auch der Geschädigte gesucht, der vermutlich mit einem dunklen SUV weggefahren ist. Er wird gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) rund um die Uhr entgegen.

