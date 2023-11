Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg-Achkarren: Betrunken und unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 23.11.2023 gegen 01:00 Uhr konnte im Rahmen einer Verkehrskontrolle durch eine Streife des Polizeireviers Breisach in der Straße Am Bahnhof ein alkoholisierter Autofahrer festgestellt werden. Bei einem Alkoholvortest wurde ein Wert von 0,65 Promille festgestellt. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf THC und Kokain. Die Ermittlungen gegen den Fahrer wegen des Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinwirkung, sowie dem unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell