Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Inzlingen: Unfallflucht in der Riehenstraße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 22.11.2023, in dem Zeitraum zwischen 11.40 Uhr bis 12.35 Uhr, wurde in der Riehenstraße ein roter Pkw der Marke Daimler-Benz hinten rechts von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der rote Daimler-Benz stand auf dem Parkplatz einer Metzgerei. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können.

