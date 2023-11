POL-FR: Bötzingen: Einbruch in Sozialstation - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Am Dienstag, den 21.11.2023 gegen 21:00 Uhr befuhr ein Autofahrer die K4930 von Ihringen kommend in Richtung Merdingen. In einer Linkskurve kam er aufgrund seiner Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Leitpfosten. Diese wurden bei dem Aufprall aus der Verankerung gerissen. Der Fahrer entfernte sich anschließend von ...

mehr