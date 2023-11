Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zeugensuche nach Verkehrsunfall in der Berliner Straße

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 22.11.2023, gegen 16:45 Uhr, ist ein Autofahrer in der Berliner Straße in WT-Tiengen einem entgegenkommenden Fahrzeug ausgewichen und hat dabei den Bordstein touchiert. Die Polizei sucht Zeugen! Ein 22-jähriger passierte zu diesem Zeitpunkt mit seinem Mercedes-Benz den dortigen Parkplatz eines Discounters, als ihm ein Fahrzeug zu weit links entgegengekommen sein soll. Der Mercedes-Fahrer zog nach rechts und geriet dabei gegen den Randstein. Am Mercedes-Benz wurde ein Rad beschädigt. Der entgegenkommende Fahrer fuhr weiter. Bei diesem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Hochdachkombi bzw. kleinen Transporter gehandelt haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen bittet Zeugen, sich zu melden (Kontakt 07751 8316-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell