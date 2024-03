Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zwei Verkehrsunfallfluchten im Bereich Schenklengsfeld

Bad Hersfeld (ots)

Schenklengsfeld - Am Donnerstagabend, 29.02.24, parkte ein 56-jähriger Pkw-Fahrer seinen schwarzen Opel Mokka ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Straße "An der Linde" in Schenklengsfeld. Als er am nächsten Morgen zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an den beiden linken Türen fest. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren das Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Schenklengsfeld - Am Freitag, 01.03.24, befuhr ein 38-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem schwarzen Audi A8 die Landstraße zwischen Malkomes und Schenklengsfeld. Aus Richtung Schenklengsfeld fuhr ihm ein silberner Pkw entgegen, welcher auf die Gegenspur geriet, sodass es zum Zusammenstoß beider Außenspiegel kam. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand an dem Audi ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell