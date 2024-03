Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fußgängerin beim Abbiegen offenbar übersehen

Fulda (ots)

Ein 27-jähriger Transporter-Fahrer aus Hofbieber befuhr am Samstag (02.03.) gegen 09.30 Uhr die Königstraße in Fulda in Richtung Abtstor. An der Kreuzung mit der Robert-Kircher-Straße wollte er nach links in diese einbiegen, übersah dabei offenbar eine bei "Grün" zeigender Ampel die Straße querende 59-jährige Fußgängerin aus Fulda und es kam zum Zusammenstoß. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt mit diversen Prellungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

Gefertigt: Polizeistation Fulda, Polizeihauptkommissar Ruppel

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell