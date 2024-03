Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zusammenstoß

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Zusammenstoß

Schenklengsfeld. Am Mittwoch (28.02.), gegen 15:45 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Pkw-Fahrer aus Schenklengsfeld die L3171 aus Schenklengsfeld kommend in Richtung Unterweisenborn. Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Vacha befuhr zeitgleich die Fahrbahn in die entgegengesetzte Richtung. Kurz nach dem Ortseingang von Unterweisenborn geriet der 45-Jährige aus noch unklarer Ursache in den Gegenverkehr. Dabei kam zum Zusammenstoß mit dem Pkw des 26-Jährigen. Dabei wurde ein siebenjähriger Junge im Fahrzeug des 45-Jährigen leicht verletzt und musste zur medizinischen Betreuung in ein Klinikum verbracht werden. Der Mann aus Vacha wurde ebenfalls leicht verletzt und kam in eine Klinik. Es entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr Schenklengsfeld gebunden.

Polizeistation Bad Hersfeld

