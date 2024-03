Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auto beschädigt - Fahrzeugreifen gestohlen - Pkw-Antenne entwendet

Vogelsbergkreis (ots)

Auto beschädigt

Angersbach. Unbekannte zerkratzten zwischen dem 4. Februar und dem 12. Februar einen weißen Toyota Yaris. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus in der Rudloser Straße. Es entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrzeugreifen gestohlen

Alsfeld. Von dem Gelände eines Kfz-Betriebs in der Schwabenröder Straße entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (29.02.) die Reifen von mehreren Pkw. Nach aktuellem Kenntnisstand verschafften sich die Täter zunächst unerlaubten Zugang zu dem Gelände. Anschließend legten sie Luftkissen unter die Fahrzeuge und pumpten diese hoch, sodass die Felgen samt Reifen demontiert werden konnten. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Außerdem entstanden circa 35.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw-Antenne entwendet

Lauterbach. Die Antenne eines schwarzen Suzuki Swift stahlen Unbekannte zwischen Mittwoch (28.02.), gegen 14 Uhr und Donnerstagmorgen (29.02.), gegen 8 Uhr. Zur Tatzeit stand das Auto in der Blitzenröder Straße. Die Antenne hat einen Wert von etwa 70 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

