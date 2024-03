Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung - Bargeld gestohlen - Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda (ots)

Sachbeschädigung

Kalbach. Unbekannte Täter beschädigten zwischen Sonntag (25.02.) und Mittwoch (28.02.) die Verglasung nahe des Eingangsbereichs einer Kirche in der Vitusstraße in Veitsteinbach. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bargeld gestohlen

Poppenhausen. Ein unbekannter Täter verschaffte sich nach derzeitigen Erkenntnissen am Donnerstagmorgen (29.02.) widerrechtlich Zutritt zu einer Pension in der Straße "Rodholz" im gleichnamigen Ort. Im Obergeschoss entnahm dieser Bargeld aus einem Portemonnaie. Die schlafenden Bewohner wurden gegen 4.35 Uhr durch Geräusche geweckt, woraufhin der Unbekannte umgehend die Flucht ergriff. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. Unbekannte verschafften sich am Donnerstag (29.02.), zwischen 9.45 Uhr und 10.15 Uhr, auf unbekannte Weise über die Kellertür Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Antonius-Peyer-Straße. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten und flüchteten mit Schmuck im Wert von rund 8.000 Euro in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell