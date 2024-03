Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Defibrillator gestohlen - Nach Körperverletzung - Zeugen gesucht - Brand in ehemaliger Schreinerei

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Defibrillator gestohlen

Bebra. Unbekannte entwendeten in der Gilfershäuser Straße einen Defibrillator im Wert von circa 1.900 Euro. Nach aktuellem Kenntnisstand befand sich das medizinische Gerät in einem alarmgesicherten Schrank im Bereich einer Hauswand und ist für die Allgemeinheit zugänglich. Der Diebstahl wurde am Mittwoch (28.02.) festgestellt. Eine genaue Tatzeit ist momentan nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach Körperverletzung - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Donnerstagabend (29.02.), gegen 18 Uhr, verletzte ein Unbekannter einen 52-jährigen Mann aus Bad Hersfeld leicht.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen war der Bad Hersfelder gerade mit einem elektrisch angetriebenen Longboard im Seilerweg unterwegs, als der bislang Unbekannte ihm aus noch unklarer Ursache im Vorbeifahren mit einem Handschuh samt Schutzprotektor ins Gesicht schlug.

Der Täter kann als etwa 30 bis 35 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und mit kräftiger Statur beschrieben werden. Er soll zur Tatzeit einen Skaterhelm getragen haben und im Anschluss durch den Schildepark in Richtung Innenstadt geflüchtet sein.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brand in ehemaliger Schreinerei

Niederaula. Am Donnerstagnachmittag (29.02.) kam es in einer ehemaligen Schreinerei in der Bornstraße zu einem Brand.

Gegen kurz vor 17 Uhr meldete der Gebäudeeigentümer den Einsatzkräften Feuer in dem Anwesen. Kurz zuvor habe er einen lauten Knall vernommen und eine Rauchentwicklung festgestellt.

Als Feuerwehr und Polizei vor Ort eintrafen, stand das gesamte Gebäude bereits in Flammen. Die Feuerwehren aus Hattenbach, Mengshausen, Kleba, Niederaula und Bad Hersfeld waren im Einsatz und konnten ein Übergreifen auf nebenstehende Gebäude verhindern. An der ehemaligen Schreinerei sowie den darin befindlichen Maschinen entstand Sachschaden von circa 250.000 Euro. Verletzt wurde durch das Feuer aber ersten Informationen nach glücklicherweise niemand.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist aktuell noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen, die aktuell noch andauern.

Sandra Suski, Pressesprecherin

