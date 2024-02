Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Praxis

Erfurt (ots)

Einen großen Schaden hinterließ ein Einbrecher in der Nacht zu Montag in der Brühlervorstadt. Der Unbekannte war über ein Fenster in eine Physiotherapiepraxis eingebrochen und hatte sich auf Beutezug begeben. Am Empfangstresen wurde er schließlich fündig. Er hebelte eine Schublade auf und stahl eine Geldkassette mit Bargeld. Am Fenster hinterließ der Einbrecher einen Schaden in Höhe von 750 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell