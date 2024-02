Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Jugendlicher stiehlt Pakettransporter

Erfurt/Weimarer Land (ots)

Ein 15-Jähriger lieferte sich heute Mittag in Erfurt eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Während der Fahrer eines Lieferwagens in der Walter-Gropius-Straße an einer Haustür mit der Zustellung einer Sendung beschäftigt war, wurde er von drei Jugendlichen beobachtet. Einer von ihnen setzte sich schließlich hinter das Steuer und fuhr mit dem Transporter davon. In dem Lieferwagen befanden sich zu dieser Zeit mehr als 100 Pakete. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen stellte die Polizei den gestohlenen Wagen im Bereich der Weimarischen Straße fest. Statt anzuhalten gab der Teenager Gas und flüchtete. Dabei missachtete er rote Ampeln und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. In einem Gewerbegebiet in Nohra fuhr er sich in einem Graben fest, sodass er überwältigt und vorläufig festgenommen werden konnte. Bei einer Durchsuchung stießen die Beamten bei ihm auf ein Messer, welches sichergestellt wurde. Der 15-Jährige hat sich u.a. wegen Diebstahls mit Waffen, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs zu verantworten. Die Ermittlungen zu den beiden unbekannten Jugendlichen dauern an. Personen welche durch die Verfolgungsfahrt gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0046164 bei dem Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) zu melden. (JN)

