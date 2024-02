LPI-EF: Mit 3,3 Promille am Steuer

Erfurt (ots) - Am vergangenen Wochenende schlugen zwei Einbrecher in Erfurt zu. Samstagfrüh hatte ein Unbekannter ein Hotel in der Innenstadt betreten und begab sich an die Rezeption. Diese war zu dem Zeitpunkt kurzzeitig nicht besetzt. Der Mann nutzte den Moment kurzerhand aus und ging hinter den Tresen. Dort brach er eine Schublade auf. In dieser befanden sich über 1.000 Euro Bargeld, die er verschwinden ließ. Ein ...

