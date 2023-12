Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Weimar (ots)

Am Freitagvormittag befuhr eine 61-jährige Ford-Fahrerin die Humboldtstraße stadtauswärts. Hierbei war ein anderer Pkw-Führer am rechten Fahrbahnrand dabei, sein Fahrzeug einzuparken. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 36-jähriger Pedelec-Fahrer die Humboldtstraße stadteinwärts. Die 61-Jährige kam ihrer Wartepflicht nicht nach und umfuhr den einparkenden Pkw. Es kam zur Kollision mit dem Radfahrer. Dieser erlitt leichte Verletzungen, welche im Klinikum versorgt werden mussten. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Gesamthöhe von 700 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell