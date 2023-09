LPI-NDH: Gefährdung des Straßenverkehrs

Unstrut-Hainich (ots) - Ein Traktorfahrer entdeckte am 09.09.2023 gegen 05:30 Uhr einen VW Golf, welcher in der Mülverstedter Straße in Großengottern in der Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und einen Abhang herunter gefahren war. Den Unfall selbst hatte er nicht beobachtet. Das Fahrzeug lag auf dem Dach. Eine Person befand sich noch im Auto. Der 20-jährige Fahrer wurde schwer verletzt geborgen und in das ...

