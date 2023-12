LPI-J: Fensterscheibe am Schülerwohnheim eingeschlagen

Weimar (ots) - In der Nacht zu Freitag begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände eines Jugendclubs in der Moskauer Straße. Dort hebelten sie ein Fenster auf und gelangten ins Gebäudeinnere. Aus einem Büro wurden elektronische Geräte sowie Bargeld entwendet. Der Wert des Beuteguts beträgt 4800 Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro an zwei Türen und einem Fenster. Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen oder der Tat selber machen können, werden ...

mehr