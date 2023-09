Polizei Aachen

POL-AC: Autos in Brand gesetzt - Kriminalpolizei ermittelt

Bild-Infos

Download

StädteRegion/ Aachen/ Alsdorf (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (07.09.2023) hat es mehrere Fahrzeugbrände gegeben.

Gegen 00:05 Uhr bemerkten Anwohner am Willy-Brandt-Ring in Alsdorf einen lauten Knall. Bei einem Blick nach draußen stellten sie ein brennendes Fahrzeug fest, dessen Feuer gerade auf ein weiteres Auto übergriff.

Nur ein paar Stunden später, gegen 02:45 Uhr brannte ein Auto in der Oberforstbacher Straße in Aachen. Hier griff das Feuer glücklicherweise nicht auf andere Gegenstände über.

Beide Brände wurden durch die Feuerwehr schnell gelöscht. Dennoch entstand hoher Sachschaden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist in beiden Fällen von Brandstiftung auszugehen. Das KK11 hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sollen sich bei der Kripo melden: Telefonisch unter 0241-9577 31101 (während der Bürozeiten) oder unter 0241-9577 34210 (außerhalb der Bürozeiten) oder per Mail an kk11.aachen@polizei.nrw.de.

Das Foto kann im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei genutzt werden. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell