POL-AC: Schwerer Unfall in der Eifel: Mann stirbt im Krankenhaus

Alsdorf (ots) - Alsdorf - In der vergangenen Nacht (06.09.2023) sind zwei Fahrraddiebe auf frischer Tat gefasst worden. Aufmerksame Anwohner meldeten gegen 03:30 Uhr zwei Personen, die mit Fahrrädern aus einem Haus in der Neuweilerstraße flüchteten. Wie sich herausstellte, waren eine Frau und ein Mann gemeinsam in die Kellerräume des Hauses eingebrochen und hatten zwei Fahrräder gestohlen. Im Rahmen einer sofort ...

