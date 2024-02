Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Beute im Wert von über 17.000 Euro

Landkreis Sömmerda (ots)

Eine Baustelle in Schloßvippach im Landkreis Sömmerda wurde am Wochenende das Ziel von Einbrechern. Die Unbekannten waren auf das Gelände gelangt und hatten sich an mehreren Baucontainern zu schaffen gemacht. Sie brachen die Türen auf und durchsuchten das Innere. Dabei wurden sie fündig und nahmen diverses Werkzeug und Elektromaschinen im Wert von fast 18.000 Euro an sich. Anschließend flohen die Diebe. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Ein Mitarbeiter der Firma entdeckte den Einbruch am Montagmorgen und informierte die Polizei. Die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wurden aufgenommen. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell