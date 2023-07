Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Verkehrsunfall auf der BAB 8 - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Leichte Verletzungen erlitt der 58-jährige Fahrer eines Porsche Cayenne bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag, gegen 18.30 Uhr, auf der BAB 8 zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Süd und Heimsheim ereignete. Der 58-jährige fuhr zur Unfallzeit auf der linken von drei Fahrspuren in Richtung Stuttgart. Vor ihm wechselte plötzlich ein Lkw von der mittleren auf die linke Fahrspur. Der Porsche-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Bei einem Ausweichversuch geriet er mit seinem Fahrzeug ins Schleudern. Er prallte zunächst gegen den Auflieger eines Tanklastzuges, der auf der rechten Fahrspur fuhr. Durch die Wucht des Aufpralles wurde er von dem Auflieger nach links abgewiesen. Er kollidierte dann noch mit dem Betonfahrbahnteiler, bevor sein Fahrzeug zum Stehen kam. An dem Porsche entstand Totalschaden in Höhe von etwa 80 000 Euro. Am Auflieger des Tanklastzuges, der von einem 55-jährigen gelenkt wurde, wird der Schaden auf etwa 15 000 Euro geschätzt. Der 58-jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht. Nach derzeitigem Stand wurde er nur leicht verletzt. Der Lenker des Tanklastzuges blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme und den anschließenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten, kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der eigentliche Unfallverursacher war der Fahrer des Lkw, der vor dem Unfall die Fahrspur wechselte. Dieser setzte seine Fahrt fort, ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Pforzheim (unter der Rufnummer 07231/186-3111 ) in Verbindung zu setzten.

Andreas Kuttruff, Führungs- und Lagezentrum

