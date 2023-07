POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen

Vaihingen an der Enz (ots) - Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz sucht Zeugen für einen Vorfall, der sich am Dienstag (04.07.2023) gegen 17:00 Uhr auf der B10 / Schwieberdinger Straße in Vaihingen an der Enz ereignet hat. Ein 38-Jähriger war mit seinem Mercedes Sprinter auf der linken Fahrspur der Enzweihinger ...

mehr