BPOL-CUX: Bundespolizei spendet Büromöbel an lokale Organisationen

Cuxhaven

Aktuell finden am und im Dienststellengebäude der Bundespolizeiinspektion See Cuxhaven umfassende Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten statt. Dabei werden auch die Büroräume der Beamtinnen und Be-amten modernisiert und erhalten neue Möbel. Das Alter des vorherigen Mobiliars erstreckte sich von 1997 bis 2012. Ein Teil davon befand sich dabei noch in einem guten Zustand und entsprach lediglich nicht mehr dem aktuellen Zeitgeist in seiner Optik. Nach einer gründlichen Begutachtung wurden alle beschädigten oder nicht mehr funktionsfähigen Büromöbel der Entsorgung zugeführt. Der Großteil wanderte aber zunächst in Lagerräume des Dienststellengebäudes. Wenn bei einer Bundesbehörde Büromöbel aussortiert werden, wird zunächst geprüft, ob eine Abgabe an andere öffentliche Träger möglich ist. Dies war bei den Büro-möbeln nur in Teilen möglich, wodurch man sich dafür entschieden hat, die Restlichen unter anderem an lokale gemeinnützige Organisationen zu spenden. Hiermit wollte man die Entsorgung der alten, aber noch funktionsfähigen Büromöbel verhindern. Begünstigte sind in diesem Zusammenhang die Berufsfeuerwehr Cuxhaven, die Organisation "Offenes Herz Altenwalde" und das Tierheim Cuxhaven. Die Möbel wurden durch diese vor einiger Zeit bereits abgeholt.

Die Berufsfeuerwehr Cuxhaven nutze die Büromöbel für die Einrichtung des Unterrichtsraumes mit angeschlossenem Büro für das Ausbildungspersonal. Beim Sozialkaufhaus "Offenes Herz Altenwalde" erhielten sozial hilfebedürftige Menschen die Möglichkeit, diese für einen geringen Preis käuflich zu erwerben. Die generierten Einnahmen unterstützen da-bei die Arbeit der gemeinnützigen Organisation. Auch das auf Spenden angewiesene Tierheim Cuxhaven freute sich über die Möbelspende, welche nicht nur den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für eine neue Umkleide und Lagermöglichkeiten zu Gute kamen, sondern auch ein neues Leben als Unterkunfts- und Versteckmöglichkeit für die vierbeinigen Bewohner erhielten. So wurde zum Beispiel ein ehemaliger Aktenschrank nach ein paar kleinen dekorativen Veränderungen zu einem neuen gemütlichen Katzenhaus. Am 13. Dezember wurde die Bundespolizeiinspektion See Cuxhaven eingeladen, sich einen Eindruck von der neuen Verwendung der gespendeten Möbel zu machen. Uns freut es, dass wir durch diese Spende lokalen Organisationen helfen konnten und somit auch im Rahmen der Nachhaltigkeit die Entsorgung von funktionsfähigen Büromöbeln verhindern konnten.

