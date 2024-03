Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Wohnungsbrand, Auto durchwühlt

Aalen (ots)

Michelbach an der Bilz-Gschlachtenbretzingen: Wohnungsbrand

Am Montag kurz nach 10:00 Uhr wurde ein Brand in einem Mehrfamilienhaus im Bildwiesenweg gemeldet. Offenbar war es in der dortigen Dachgeschosswohnung zu einem Feuer gekommen. Eine Bewohnerin hatte den Signalton des Rauchmelders wahrgenommen. Die Feuerwehr War mit fünf Fahrzeugen und 22 Wehrleuten vor Ort im Einsatz. Menschen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Drei in der Wohnung befindliche Tiere, zwei Katzen und ein Hund, konnten unversehrt gerettet werden. Der Sachschaden an dem Gebäude kann derzeit nicht beziffert werden. Das Haus ist allerdings unbewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Crailsheim: Auto durchwühlt

Zwischen Freitag, 20:00 Uhr und Samstag, 10:00 Uhr durchwühlte ein bislang unbekannter Täter einen in der Beuerlbacher Straße geparkten, unverschlossenen VW Scirocco. Neben dem Fahrzeugschein entwendete der Dieb auch einen Geldbeutel mit Bargeld und sämtlichen Dokumenten darin.

Ion der Nähe des Tatorts wurde ein herrenloses, neonorangenes Fahrrad der Marke Cube aufgefunden, das möglicherweise im Zusammenhang mit dem Diebstahl steht.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell