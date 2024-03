Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Einbruch

Aalen (ots)

Fellbach: Zwei Auffahrunfälle auf der B14

Am Dienstagmorgen ereigneten sich auf der B14 in Fahrtrichtung Stuttgart kurz nach dem Kappelbergtunnel gleich zwei Auffahrunfälle mit insgesamt sieben beteiligten Fahrzeugen. Gegen 6 Uhr kam es auf dem linken Fahrstreifen zum ersten Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen. Der vorausfahrende Pkw-Lenker musste verkehrsbedingt bremsen, die drei Hinterherfahrenden erkannten dies zu spät und fuhren jeweils auf den davor fahrenden Pkw auf. Der entstandene Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Kurz darauf kam es ebenfalls auf der linken Fahrspur zu einem weiteren Auffahrunfall, an dem drei Pkw beteiligt waren. Hierbei erlitt eine Autofahrerin nach jetzigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Der entstandene Schaden bei diesem Unfall beläuft sich auf insgesamt etwa 50.000 Euro.

Von den insgesamt sieben beteiligten Fahrzeugen sind fünf nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Die linke Spur ist derzeit (Stand 7:20 Uhr) blockiert. Mit entsprechenden Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.

Winnenden: Vorfahrt missachtet

Eine 27-jährige BMW-Fahrerin missachtete am Montagabend gegen 21 Uhr an der Kreuzung Hanweiler Straße / Kastanienstraße die Vorfahrt eines 19 Jahre alten Mercedes-Fahrers und kollidierte mit diesem im Kreuzungsbereich. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro, verletzt wurde zum Glück niemand.

Schorndorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen 11:15 Uhr und 11:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Montag einen in der Schlichtener Straße am Fahrbahnrand geparkten Ford Fiesta und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am Ford beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Urbach: Zwei Leichtverletzte bei Unfall zwischen Motorrad und Fußgängerin

Ein 43 Jahre alter Fahrer eines Kleinkraftrades befuhr am Montag gegen 14:30 Uhr die Wasenstraße und fuhr an einem haltenden Omnibus vorbei. Hierbei übersah er eine 50 Jahre alte Fußgängerin, die aus dem Bus kam und die Straße überqueren wollte. Bei der anschließenden Kollision zwischen dem Zweirad und der Fußgängerin zogen sich sowohl der Motorradfahrer, als auch die Fußgängerin leichte Verletzungen zu. Die Fußgängerin wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Urbach: In Wohnhaus eingebrochen

Zwischen dem 29.02.2024 und dem 11.03.2024 brachen bisher unbekannte Diebe in ein Einfamilienhaus in der Gluckstraße ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde ist bislang noch unklar, der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Plüderhausen unter der Telefonnummer 07181 81344 entgegen.

