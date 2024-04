Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Ermittlungen wegen Hehlerei

Rastatt (ots)

Wegen offenbarer Hehlerei sieht seit Montag ein Mittdreißiger einem Ermittlungsverfahren entgegen. Nachdem der Besitzer eines zurückliegend entwendeten Pedelecs sein Zweirad am Montag in einem in der Josefstraße geparkten Transporters orten konnte, wurden bei der anschließenden Überprüfung des Fahrzeugs durch eine Polizeistreife aus Rastatt im Innern weitere 9 Fahrräder, Gold- und Silberschmuck sowie Elektrowerkzeuge aufgefunden. Das mutmaßliche Diebesgut wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zu dessen Herkunft dauern an. Gegen den 36-jährigen Sprinter-Fahrer, der die Gegenstände offenbar ins Ausland weiter transportieren wollte, wurden Ermittlungen wegen Hehlerei eingeleitet.

/ph

