POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 in Delmenhorst +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Ein Pkw ist am Sonntag, 10. Dezember 2023, gegen 16:35 Uhr, in Ganderkesee so dicht an einem E-Scooter-Fahrer vorbeigefahren, dass dieser zu Fall kam. Anschließend entfernte sich die Insassen mit dem Fahrzeug vom Unfallort, ohne sich um den gestürzten Mann zu kümmern. Der 35-jährige Mann aus Ganderkesee befuhr mit dem Scooter den Trendelbuscher ...

