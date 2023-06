POL-EL: Schüttorf - Wohnwagen beschädigt

Haren (ots) - Am 5. Juni kam es gegen 8.05 Uhr auf der Emsbrücke in Haren "Emmelner Straße " zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein 81-jähriger Pedelecfahrer lebensgefährlich verletzt (wir berichteten). Der Mann verstarb in der Nacht zu Freitag im Krankenhaus in Meppen an den Folgen seinen Verletzungen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje ...

