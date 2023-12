Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Leichte Verletzungen erlitten zwei junge Männer am Sonntag, 10. Dezember 2023, 13:25 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Nordenham.

Ein 19-Jähriger aus Stadland befuhr mit einem VW die Seefelder Straße in Richtung Butjadinger Straße. Beim Durchfahren der Linkskurve in Höhe des Altendeicher Wegs kam er mit dem VW nach rechts von der nassen Fahrbahn ab und auf dem Dach liegend in einem wasserführenden Graben zum Stillstand. Der 19-Jährige und sein 18-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Stadland, befreiten sich selbständig aus dem Pkw und wurden anschließend von Ersthelfern versorgt. Die leicht verletzten Männer wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren.

Am zwanzig Jahre alten VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Ein Abschleppunternehmen musste mit der Bergung beauftragt werden.

