POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Hoher Sachschaden durch Diebstahl von E-Zigaretten in Wildeshausen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Sonntag, 10. Dezember 2023, durch einen Diebstahl aus einem Tankshop in Wildeshausen entstanden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Drei unbekannte Männer haben gegen 17:50 Uhr einen Tankshop in der Straße "Huntetor" betreten. Während einer der Männer die Mitarbeiterin in gebrochenem Deutsch abgelenkt und Kaffee bestellt hat, griffen die anderen beiden Männer in die Auslage der E-Zigaretten und nahmen diverse Verpackungseinheiten an sich. Anschließend flüchteten alle drei Männer in Richtung Innenstadt bzw. in Richtung eines nahen Supermarkt-Parkplatzes.

Die Mitarbeiterin beschrieb alle drei Männer als

- ungefähr 18 - 25 Jahre alt - und von schlanker Statur

Täter 1 trug

- weiße Schuhe - blaue Jeans - schwarze Steppjacke - eine goldene Brille mit großen Gläsern - hatte kurze, dunkle Haare

Der zweite Mann war bekleidet mit

- weißen Schuhen - einer blauen Jeans - einer schwarzen Winterjacke - einer schwarzen Mütze mit weißem Aufdruck

Der dritte Beteiligte trug

- braune Schuhe - blaue Jeans - dunkelblaue Steppjacke - bunte Mütze - Brille - einen grauen Rucksack und eine braune Umhängetasche mit sich

Das erlangte Diebesgut hat einen ungefähren Verkaufswert von 750 Euro. Wer weitere Angaben zu den Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

