Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach, Lautenbach - Versuchter Diebstahl aus Kapelle, Hinweise erbeten

Gernsbach, Lautenbach (ots)

Bislang Unbekannte versuchte in einer Kapelle in der Illertstraße am Montag im Zeitraum zwischen 7 Uhr und 19 Uhr, eine Geldkassette gewaltsam zu öffnen. Dies gelang jedoch nicht, entwendet wurde aus der Kapelle nichts. Es entstand ein Gesamtschaden von vermutlich 350 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei den Beamten des Polizeipostens Gernsbach unter der Rufnummer: 07224 3663 zu melden. /su

