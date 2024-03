Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240318 - 0311 Frankfurt - Gallus: Täter nach versuchtem Handtaschenraub gesucht

Frankfurt (ots)

(dr) Am Samstagabend (16.03.2024) kam es im Gallus zu einem versuchten Handtaschenraub, bei dem ein bislang unbekannter Täter eine 59-jährige Frau mit Pfefferspray attackierte.

Die Geschädigte befand sich gegen 21:40 Uhr auf dem Gehweg der Mainzer Landstraße und lief in Begleitung einer weiteren Frau westlich in Richtung Griesheim. Kurz nach der Galluswarte bemerkten beide, dass jemand dicht hinter ihnen herging. Wenig später forderte die 59-Jährige den Verfolger auf, sie doch bitte zu überholen.

Daraufhin begann dieser, sie zu beleidigen und an ihrer Handtasche zu ziehen. Beide Frauen hielten die Tasche jedoch fest, sodass es dem Unbekannten nicht gelang, diese an sich zu nehmen. Der Mann setzte daraufhin Pfefferspray gegen die 59-Jährige ein und flüchtete danach zu Fuß in Richtung Griesheim.

Die Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos. Der Rettungsdienst nahm sich der durch den Reizstoff verletzten Frau an.

Täterbeschreibung:

Männlich, circa 20 Jahre alt, etwa 165 cm bis 170 cm groß, dunkle kurze Haare, große Nase, dünne Statur, bekleidet mit einer schwarzen langen Lederjacke und einer schwarzen Hose.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 51499 zu melden oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell