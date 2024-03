POL-F: 240318 - 0309 Frankfurt - Bundesautobahn 661: Verdacht des verbotenen Kraftfahrzeugrennens

Frankfurt (ots) - (ha) Nach aktuellen Erkenntnissen beleidigte am gestrigen Sonntagabend (17. März 2024) gegen 20:30 Uhr ein Mann einen anderen zunächst in einer Lokalität in der Berger Straße. Nachdem er ihn beleidigt hatte, stieß er ihm noch zweimal mit der flachen Hand gegen den Hals. Die Gründe für den Angriff sind nicht bekannt. Er entfernte sich aus dem ...

