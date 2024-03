POL-F: 240317 - 0307 Frankfurt - Gallus: Vermisstenmeldung - Bezug zu Meldung Nr. 0261 vom 06.03.2024

Frankfurt (ots) - (th) Am Abend des 16. März 2024 kam es in der Heidestraße zu einer gefährlichen Körperverletzung mittels Messer. Ein 27-Jähriger wurde dabei verletzt. Der Täter wurde festgenommen. Gegen 22.15 Uhr waren der 27-Jährige und sein Begleiter in der Heidestraße unterwegs, als er aus einer fünfköpfigen Personengruppe heraus angesprochen und nach ...

mehr