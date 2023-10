Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Unbekannter schlägt 26-Jährigem auf´s Auge (21.10.2023)

Gottmadingen (ots)

Am Sonntagnacht ist es auf der Poststraße zu einer Körperverletzung gekommen. Gegen 00.20 Uhr verließ ein 26-Jähriger in Begleitung zweier weiterer Personen eine Bar. Vor der Gaststätte trafen die drei auf eine sechsköpfige Personengruppe, die sie unvermittelt anpöbelte. In der Folge schlug dem 26-Jährigen ein unbekannter Mann aus der Gruppe mit der Faust auf´s Auge. Dabei erlitt der junge Mann eine Verletzung, die in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Zu dem unbekannten Angreifer ist lediglich bekannt, dass er etwa 25-35 Jahre alt, rund 175 Zentimeter groß und muskulös gebaut war. Er hatte zudem dunkle Haare.

Zeugen des Vorfalls, oder Personen die Hinweise auf die unbekannte Personengruppe geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell