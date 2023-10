POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht "Auf dem Rain" - Renault Traffic beschädigt (21.10.2023)

Sulz am Neckar (ots) - Unbekannte haben am Samstagabend im Wöhrdpark auf einen Mann eingeschlagen und ihn im Gesicht verletzt. Gegen 19.45 Uhr griffen etwa vier Männer einen 55-Jährigen, nachdem sie ihn zuerst angepöbelt hatten, an, und schlugen ihn zu Boden. Der 55-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht, ein ...

