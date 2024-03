Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240318 - 0310 Frankfurt - Ostend: Fahrer bestellt und ausgeraubt - Jugendliche festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Polizeibeamte nahmen heute Morgen (18.03.2024) zwei Jugendliche fest, die im Verdacht stehen, im Ostend den Fahrer eines Dienstleisters zur Personenbeförderung ausgeraubt zu haben.

Der 31-jährige Geschädigte fuhr gegen 04:45 Uhr in die Eytelweinstraße, in die man ihn zuvor bestellt hatte. Angekommen am Abholort, traf er auf eine etwa fünf- bis sechsköpfige Gruppe, die er nun befördern sollte. Der Mann lehnte jedoch die "Taxi-Fahrt" aufgrund der zu hohen Personenanzahl ab. Dies führte zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf er aus der Gruppe angegriffen und beraubt wurde. Nach der Tat ergriffen die jugendlichen Täter die Flucht. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nahmen Polizeibeamte zwei 17 Jahre alte Tatverdächtige fest. Ein Teil des Raubgutes, bei dem es sich um Bargeld handelte, konnte ebenso aufgefunden werden. Hinzugezogene Rettungskräfte versorgten vor Ort den verletzten Geschädigten.

Die festgenommenen Jugendlichen kamen für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf eine Dienststelle. Gegen sie wird nun aufgrund des Raubdelikts ermittelt. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell