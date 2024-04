Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Berghaupten - Fahrradfahrer gestürzt, Zeugen gesucht

Berghaupten (ots)

Am Dienstag fuhr ein Fahrradfahrer auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg von der Nordspange der B33 kommend in Richtung Berghaupten. Gegen 16:40 Uhr kam dem 57-Jährigen eine E-Bike-Fahrerin entgegen, die zuvor von der Straße "Auf dem Grün" nach rechts in den Geh- und Radweg einbog. Die Frau, die mit ihrem roten Fahrrad bergwärts unterwegs war, soll auf die Fahrspur des abschüssig fahrenden Mannes gekommen sein. Zur Vermeidung einer Kollision soll der Mann gebremst und in Folge gestürzt sein. Zu einer Berührung der beiden Verkehrsteilnehmen kam es nicht. Bei dem Sturz verletzte sich der Zweiradlenker. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Die 56-Jährige sei in einem engen Bogen abgebogen. Die Beamten des Polizeipostens Gegenbach sind auf der Suche nach Zeugen, insbesondere einem Fahrradfahrer, welcher den Unfall beobachtet hatte und nehmen Anrufe unter der Telefonnummer: 07803 9662-0 entgegen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell