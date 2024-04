Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hornberg - Tunnellautsprecher beschädigt, Zeugen gesucht

Hornberg (ots)

Am Dienstagmittag gegen 12:15 Uhr kollidierte ein 22-jähriger Sattelzug-Lenker in einem Tunnel auf der B33 mit einem von der Decke hängenden Lautsprecher. Ersten Erkenntnissen zu Folge war Grund für den herabhängenden Lautsprecher ein mit Holz geladener Lastkraftwagen, der zuvor offenbar aufgrund seiner zu hohen Ladung mit dem Lautsprecher kollidierte, diesen herunterriss und dann einfach weiterfuhr. An der Sattelzugmaschine des 22-jährigen Lenkers entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Der Tunnel wurde in der Folge bis zur Abklärung durch die Polizei und die Straßenmeisterei gesperrt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten des Polizeireviers Haslach unter der Rufnummer: 07832 97592-0 zu melden. /ng

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell