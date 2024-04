POL-OG: Renchen - Diebstahl aus mehreren Fahrzeugen, Zeugen gesucht

Offenburg (ots) - Ein 50-Jähriger, der am Montagabend in der Zunftstraße in Marlen liegend mit gesundheitlichen Problemen aufgefunden wurde, verhielt sich derart aggressiv gegenüber den Einsatzkräften des Rettungsdienstes, dass kurz vor 21 Uhr eine Polizeistreife zur Unterstützung der Rettungskräfte hinzugerufen wurde. Die Streifenbesatzung begleitete den betrunkenen und aggressiven Patienten bis ins Klinikum ...

