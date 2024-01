Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Zigarettenautomat aufgebrochen

Täter entwenden Geldkassette

Kerken-Stenden (ots)

Am Dienstag (9. Januar 2024) kam es gegen 02:30 Uhr an der Straße Hoefnagelsdyk in Kerken, zu einem Aufbruch eines Zigarettenautomaten. Ein Zeuge, welcher sich zum Tatzeitpunkt an der Örtlichkeit aufhielt, konnte drei bislang unbekannte Personen antreffen, welche sich an dem Automaten zu schaffen machten. Der Mann sprach die Personen an, welche sich daraufhin von der Örtlichkeit entfernten. Aus dem Zigarettenautomaten wurde neben der Geldkassette auch eine unbekannte Menge an Zigarettenschachteln entwendet.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

